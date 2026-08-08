· ΟΦΗ

«Σε προχωρημένες επαφές με τον Ντίκμαν ο ΟΦΗ»

Δυναμικά για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού οπισθοφύλακα, Λορέντσο Ντίκμαν βρίσκεται ο ΟΦΗ.

«Σε προχωρημένες επαφές με τον Ντίκμαν ο ΟΦΗ»
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Μία... ανάσα από την απόκτηση του Λορέντσο Ντίκμαν βρίσκεται ο ΟΦΗ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ιταλία.

Συγκεκριμένα, οι Κρητικοί κινούνται δυναμικά για την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού δεξιού μπακ με τις επαφές ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Παρότι η συμφωνία δεν έχει σφραγιστεί ακόμη τυπικά, το κλίμα στις διαπραγματεύσεις με την Μπάρι είναι εξαιρετικά θετικό, καθώς τόσο οι δύο σύλλογοι όσο και ο ποδοσφαιριστής παρουσιάζονται απόλυτα θετικοί στο ενδεχόμενο μεταγραφής.

Εφόσον ευοδωθούν οι συζητήσεις, ο Ντίκμαν αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας, προοριζόμενος κυρίως ως ποιοτική λύση πίσω από τον Μπόρχα Γκονθάλεθ στη δεξιά πλευρά της άμυνας.

Την περσινή σεζόν, ο Ντίκμαν αγωνίστηκε με τα χρώματα της Μπάρι στη Serie B, ενώ κατά το παρελθόν έχει αγωνιστεί σε συλλόγους όπως η Νοβάρα, η ΣΠΑΛ, η Κιέβο και η Μπρέσια.

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