Ελλάδα - Ισράηλ 84-89: Δεύτερη ήττα στις λεπτομέρειες για την Εθνική Παίδων

Δεν τα κατάφερε η Εθνική Παίδων στη δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket U16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, παρότι προηγήθηκε ακόμη και με διψήφια διαφορά στο ημίχρονο, γνώρισε την ήττα από το Ισραήλ (89-84) ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως στην πρεμιέρα με την Ισπανία.

Η «γαλανόλευκη» είχε κορυφαίο τον Γιώργο Μοναμά με 19 πόντους και 6 ασίστ, ενώ εξαιρετική παρουσία είχε ο Γιάννης Σπανός με ένα ακόμη double-double (11 πόντοι, 11 ριμπάουντ). Πολύτιμες λύσεις προσέφεραν επίσης ο Μάριος Καραβασίλης (15π. με 5/7 δίποντα), ο Ανδρέας Μπάρλος (12π., 5ασ., 3κλ.) και ο Θανάσης Σπανούλης (10π., 4ρ., 4κλ.).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον στρέφει την προσοχή του στην κρίσιμη αναμέτρηση της Κυριακής (9/8, 15:30) κόντρα στη Γεωργία για την πρώτη του νίκη στο τουρνουά.

Ο αγώνας

Η ελληνική ομάδα μπήκε στο παρκέ απόλυτα συγκεντρωμένη. Βασιζόμενη στην εξαιρετική της άμυνα και με καθαρό μυαλό στην επίθεση έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +8 (23-15).

Παρά το νευρικό ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι διεθνείς μας αντέδρασαν άμεσα και εμφατικά. Με τους Μοναμά, Μπάρλο και Σπανό να οδηγούν την επίθεση, η Εθνική ανέβασε στροφές και πήγε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με αέρα 11 πόντων (51-40).

Στην επανάληψη το σκηνικό άλλαξε. Το Ισραήλ μπήκε πιο επιθετικά, εκμεταλλεύτηκε τις βιαστικές επιλογές των παικτών του Γιάννη Μισιακού και ροκάνισε τη διαφορά (55-53 στο 25'). Παρότι οι Ισραηλινοί προσπέρασαν προσωρινά στο 19' (58-59), η Εθνική βρήκε απαντήσεις και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 63-60.

Στη μάχη της τελευταίας περιόδου, ένα μεγάλο τρίποντο του Άγγελου Σασλόγλου κι ένα γκολ-φάουλ του Μοναμά κράτησαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε θέση οδηγού (72-71), ενώ ο Σπανός διαμόρφωσε το 80-76 στο 37'.

Ωστόσο, δύο διαδοχικά λάθη στα τελευταία λεπτά επέτρεψαν στο Ισραήλ να προσπεράσει με 81-82 στα ενάμισι λεπτό πριν τη λήξη. Μία ατυχής στιγμή με τον Σπανό να πατάει την οριακή γραμμή στα 30'' σφράγισε τη μοίρα του αγώνα, με το τελικό 89-84 να υποχρεώνει την Εθνική στη δεύτερη ήττα της στη διοργάνωση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-15, 51-40, 63-60, 84-89