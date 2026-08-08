Ηρακλής: Ενίσχυση στα μπακ με Νανού

Την μεταγραφική του ενίσχυση ενόψει της επιστροφής του στα σαλόνια της Super League συνεχίζει ο Ηρακλής, με τον «Γηραιό» να ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου δεξιού μπακ, Νανού.

Ο Πορτογάλος, διεθνής με τη Γουινέα-Μπισάου αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στη Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, καταγράφοντας συνολικά 35 συμμετοχές με ένα γκολ σε 2.934' αγωνιστικά λεπτά.

Στο παρελθόν, ο Νάνου έχει επίσης φορέσει με επιτυχία τις φανέλες των Μαρίτιμο, Πόρτο, Ντάλας, Σάντα Κλάρα και Σαμσουνσπόρ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή Eulânio Ângelo Chipela Gomes, γνωστού ως Nanu.

Ο Nanu γεννήθηκε στις 17 Μαΐου 1994 στην Πορτογαλία, έχει ύψος 1,77 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός οπισθοφύλακας, έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει ολόκληρη τη δεξιά πλευρά. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Γουινέας-Μπισάου και έχει συμμετάσχει σε τρεις διοργανώσεις του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Beira-Mar, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Marítimo, με τις εμφανίσεις του να του ανοίγουν την πόρτα της FC Porto, στην οποία μεταγράφηκε το 2020. Με την πορτογαλική ομάδα αγωνίστηκε και στο UEFA Champions League, ενώ κατέκτησε το Super Cup Πορτογαλίας.

Στην καριέρα του έχει επίσης αγωνιστεί στο MLS με την FC Dallas, καθώς και στις Santa Clara, Samsunspor και Estrela da Amadora. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, πριν ολοκληρώσει τη συνεργασία του με την κυπριακή ομάδα.

Nanu, καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ!Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα!»