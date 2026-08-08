· Άρσεναλ

Τζόλης: «Είναι ωραίο συναίσθημα να βάζεις το πρώτο σου γκολ, ελπίζω να έχω περισσότερα στη συνέχεια»

Ο Χρήστος Τζόλης πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Άρσεναλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το ξεκίνημά του στη νέα του ομάδα και την επιθυμία να βρει ακόμη περισσότερες φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Τζόλης: «Είναι ωραίο συναίσθημα να βάζεις το πρώτο σου γκολ, ελπίζω να έχω περισσότερα στη συνέχεια»
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Ο Χρήστος Τζόλης άνοιξε λογαριασμό με την Άρσεναλ στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Χιρόνα, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και δίνοντας συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημά του με τους «κανονιέρηδες».

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στο πρώτο του γκολ, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να βρει δίχτυα.

«Είναι ωραίο συναίσθημα να σημειώνεις το πρώτο σου γκολ και είμαι πολύ χαρούμενος που η μπάλα κατέληξε μέσα. Ελπίζω να έχω περισσότερα στη συνέχεια», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο διεθνής άσος στάθηκε και στην εκτέλεση της φάσης, αποκαλύπτοντας πως είχε σημαδέψει τη γωνία, ενώ η μπάλα κόντραρε πάνω σε αμυντικό.

«Ναι, το γκολ κοντράρει. Προσπαθώ να κάνω τη συγκεκριμένη κίνηση πολλές φορές. Βλέπω την ευκαιρία που ανοίγει από τον αμυντικό και έτσι προσπαθώ να το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Πράγματι, σημάδεψα τη γωνία, αλλά υπήρξε κόντρα στον αμυντικό. Προφανώς αυτό με βοήθησε. Όμως ακόμη και χωρίς την κόντρα, θεωρώ ότι η μπάλα θα κατέληγε στα δίχτυα».

Ο Τζόλης υπογράμμισε, παράλληλα, πως ένα τέτοιο γκολ μπορεί να του προσφέρει σημαντική αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας.

«Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα να σκοράρεις με ατομική ενέργεια, γιατί σου δίνει αυτοπεποίθηση και ελπίζω να το δείχνω πιο συχνά στο γήπεδο».

Κλείνοντας, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ευχαρίστησε τους ανθρώπους της ομάδας και τους οπαδούς για τη στήριξή τους στο ξεκίνημά του.

«Θέλω να πω σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όλα πηγαίνουν ιδανικά μέχρι στιγμής. Και είναι σημαντικό στο ξεκίνημα να έχω την υποστήριξη των οπαδών».

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