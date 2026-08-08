«Στα ''ραντάρ'' του Ολυμπιακού ο Τζος Ντόιγκ»

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση του ποδοσφαιριστή που θα πλαισιώσει τον Μπρούνο στη νέα αγωνιστική σεζόν και ένα νέο όνομα έρχεται να προστεθεί στη σχετική λίστα.

Σύμφωνα με αναφορές από τη Σκωτία, ο Τζος Ντόιγκ βρίσκεται μεταξύ των παικτών που απασχολούν τους «ερυθρόλευκους». Ο 24χρονος αριστερός μπακ αγωνίζεται στη Σασουόλο, στην οποία μετακόμισε τον Ιανουάριο του 2024.

Ο Ντόιγκ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σκωτίας και προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στη Serie A, έχοντας αφήσει θετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του.

Η Σασουόλο είχε αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή από την Ελλάς Βερόνα, καταβάλλοντας περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Πλέον, μένει να φανεί αν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού θα μετατραπεί σε επίσημη κίνηση για τον Σκωτσέζο αμυντικό, ο οποίος αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζονται για την κάλυψη του κενού στο αριστερό άκρο της άμυνας.