Ασημένιο μετάλλιο για Χιώτη και Αλεξίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων

Οι δύο 18χρονοι Έλληνες πρωταθλητές πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό της δικώπου και έφτασαν μια ανάσα από την κορυφή.

Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε σε 6:34.07, μόλις 61 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από τους Ρουμάνους Ράντου-Αντρέι Ενέσκου και Ντουμίτρου Κρίστιαν Πασκάρι, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 6:33.46.

Το χάλκινο μετάλλιο πήραν οι Γερμανοί Γιαν Κόλμπαχ και Νίκλας Μπρελ, με επίδοση 6:35.40.

Μια ανάσα από το βάθρο Αδάμ και Καρυώτη

Πολύ κοντά στην κατάκτηση ενός μεταλλίου βρέθηκαν οι Μαρίνα Αδάμ και Στέλλα Καρυώτη στον τελικό του διπλού σκιφ Νεανίδων.

Οι δύο 17χρονες αθλήτριες πραγματοποίησαν δυνατή εμφάνιση και με εξαιρετικό φίνις ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στην 4η θέση, με χρόνο 7:06.74.

Μάλιστα, πλησίασαν σημαντικά τις Γερμανίδες που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, τερματίζοντας σε 7:07.96.

Στον τελικό Μουσελίμης και Μουρατίδου

Την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του σκιφ Εφήβων εξασφάλισε και ο Ιάσονας Μουσελίμης. Ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο οποίος πριν από δύο μήνες είχε ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Βραδεμβούργο, δεν χρειάστηκε να πιεστεί ιδιαίτερα στον ημιτελικό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέλαβε τη 2η θέση στη σειρά του με χρόνο 6:58.39 και πλέον θα διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 10:35.

Στον τελικό του σκιφ Νεανίδων προκρίθηκε και η Λίλα Μουρατίδου. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Κ23 στο Ντούισμπουργκ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στον ημιτελικό και τερμάτισε επίσης στη 2η θέση της σειράς της, με χρόνο 7:44.71.

Η Μουρατίδου θα αγωνιστεί στον μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 10:16, έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμη μία σημαντική διάκριση στη φετινή σεζόν.

11η θέση για το τετραπλό σκιφ Νεανίδων

Στον Τελικό Β του τετραπλού σκιφ Νεανίδων, το ελληνικό πλήρωμα κατέλαβε την 5η θέση με χρόνο 6:46.50, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στη διοργάνωση στην 11η θέση της γενικής κατάταξης.

Το ελληνικό πλήρωμα αποτελούσαν οι Άννα Μαρία Ήλη, Χρυσάνθη Μπατάκη, Σύλβια Γιούγλη και Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη.