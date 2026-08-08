· Άρσεναλ

Επίσημο: Παίκτης της Άρσεναλ ο Μπρούνο Γκιμαράες

«Κανονιέρης» με τη βούλα ο Μπρούνο Γκιμαράες, με την Άρσεναλ να ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου μέσου από τη Νιουκάστλ.

Επίσημο: Παίκτης της Άρσεναλ ο Μπρούνο Γκιμαράες
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Την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες ανακοίνωσε επίσημα η Άρσεναλ το μεσημέρι του Σαββάτου (08/08), με την ομάδα του Λονδίνου να ενισχύει σημαντικά τη γραμμή του άξονά της με έναν πολύ ποιοτικό μέσο, δοκιμασμένο σε συνθήκες Premier League.

Παρά το γεγονός ότι οι «κανονιέρηδες» είχαν δώσει εδώ και καιρό τα χέρια με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, η διαπραγμάτευση με τις «καρακάξες» απαίτησε υπομονή. Τελικά, η χρυσή τομή βρέθηκε με ένα ποσό που ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Νιούκαστλ και σφραγίζοντας το μεγάλο deal.

Ο 29χρονος διεθνής άσος έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.

Την περσινή σεζόν, ο Μπρούνο κατέγραψε συνολικά 29 εμφανίσεις στην Premier League με απολογισμό εννέα τέρματα και πέντε ασίστ σε 2.455' αγωνιστικά λεπτά.

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