Ο Σκίρι και πάλι στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τους Αφρικανούς

Σε πρώτο πλάνο έχει τεθεί η απόκτηση ενός ποιοτικού παίκτη στη γραμμή του άξονα για τον Ολυμπιακό.

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν για τους «ερυθρόλευκους» βρίσκεται και αυτή του Ελίες Σκίρι της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με το όνομα του Τυνήσιου χαφ να «παίζει» δυνατά στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «africafoot», οι Πειραιώτες παρακολουθούν στενά τον 31χρονο αμυντικό χαφ, ωστόσο η υπόθεσή του παρουσιάζει σημαντικό βαθμό δυσκολίας καθώς η Σεβίλλη φέρεται να διατηρεί το προβάδισμα για την υπογραφή του, ενώ στο «παιχνίδι» της διεκδίκησης εμπλέκεται ενεργά και η Φιορεντίνα.

Ο Τυνήσιος παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027, ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του τη σεζόν που ολοκληρώθηκε τον έχει βάλει σε σοβαρές σκέψεις για αλλαγή ποδοσφαιρικής στέγης, αναζητώντας πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Σκίρι διαθέτει πλούσια εμπειρία στο πιο υψηλό επίπεδο, ξεχωρίζοντας για τα ηγετικά του στοιχεία και την εξαιρετική τακτική αντίληψη.

Μετρά επτά διαδοχικές σεζόν στη Bundesliga (τέσσερις στην Κολωνία και τρεις στην Άιντραχτ), ξεπερνώντας συνολικά τις 200 συμμετοχές και τα 20 τέρματα στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας.

Επιπλέον, αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής του ομάδας με 86 διεθνείς συμμετοχές και 4 γκολ, έχοντας μάλιστα ενεργό ρόλο στο περασμένο Μουντιάλ.