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Υπόκλιση Mundo Deportivo σε Παναθηναϊκό AKTOR: «Μια πεντάδα που τρομάζει ολόκληρη την Ευρώπη»

Το ισπανικό μέσο αποθέωσε το ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κάνοντας λόγο για μια πεντάδα που θα... τρομάζει όλη την Ευρώπη.

Υπόκλιση Mundo Deportivo σε Παναθηναϊκό AKTOR: «Μια πεντάδα που τρομάζει ολόκληρη την Ευρώπη»
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Μέσα από ένα εκτενές θέμα στην ιστοσελίδα της, η «Mundo Deportivo» αποθέωσε τον Παναθηναϊκό για τις μεταγραφικές του κινήσεις αλλά και το ρόστερ του, χρίζοντάς τον ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της φετινής EuroLeague.

Οι Ισπανοί πλέκουν αρχικά το εγκώμιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σημειώνοντας πως έστησε μια ομάδα σχεδιασμένη αποκλειστικά για την κορυφή, ενώ ξεκινούν την ανάλυσή τους από την τεχνική ηγεσία:

«Ο Παναθηναϊκός δεν γινόταν να μην καταλάβει την πρώτη θέση στα πρώτα Power Rankings της EuroLeague. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δημιούργησε ένα πραγματικά υπερπολυτελές ρόστερ. Η απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν απλώς το κερασάκι στην τούρτα, καθώς όλα ξεκίνησαν με τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά το ισπανικό μέσο.

Στη θέση του οργανωτή, ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα συνθέσει ένα κορυφαίο δίδυμο μαζί με τον Κώστα Σλούκα. Ο Κέντρικ Ναν παραμένει το σημείο αναφοράς στην επίθεση και εκκινεί εκ νέου ως ένα από τα πρώτα φαβορί για το βραβείο του MVP, ενώ ο Μπράνκου Μπάντιο προσθέτει βάθος σε μια εξαιρετικά ταλαντούχα περιφερειακή γραμμή, προερχόμενος από μια εντυπωσιακή σεζόν με τη Βαλένθια.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επέστρεψε στην Ευρώπη την περασμένη σεζόν μετά το πέρασμά του από το NBA και θα μοιραστεί τη θέση «3» με τον Ισαάκ Μπονγκά. Ο Γερμανός διεθνής, εκ των κορυφαίων αμυντικών στην Ευρώπη, αποτελούσε ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στην αγορά, μέχρι που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τον πείσει να ενταχθεί στο πρότζεκτ του Ομπράντοβιτς.

Η έλευση του Γκερσόν Υαμπουσέλε αποτελεί ακόμη μία μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού. Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ επιστρέφει στην Ευρώπη μετά την περιπέτειά του στο NBA για να συνθέσει ένα πανίσχυρο δίδυμο στη θέση «4» με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του έως το 2030.

Κλείνοντας, το ισπανικό μέσο εστιάζει στη γραμμή των σέντερ, σημειώνοντας πως η συνύπαρξη του Ματιάς Λεσόρ με τον Μουστάφα Φαλ συνθέτει ένα πανίσχυρο δίδυμο.

«Με μια πεντάδα που σπέρνει τον τρόμο και ένα τεράστιο ροτέισον, θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να βασιλεύσει ξανά στην Ευρώπη;» διερωτάται στο κλείσιμό της η καταλανική εφημερίδα.

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