Το αμύθητο συμβόλαιο του Σαλάχ με την Τράμπζονσπορ, οι εξωπραγματικοί όροι και τα μπόνους

Ποιος να το φανταζόταν; Η Τραμπζονσπόρ πραγματοποίησε το απόλυτο «μπαμ» του καλοκαιριού στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αποσπώντας την υπογραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Προκειμένου ωστόσο να πει το πολυπόθητο «ναι» η τουρκική ομάδα χρειάστηκε να προσφέρει ένα χρυσό συμβόλαιο στον Αιγύπτιο σούπερ σταρ, με απολαβές και εξωφρενικές παροχές που ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα αποκαλύπτουν τους ασύλληπτους αριθμούς που συμφωνήθηκαν, καθιστώντας τη μεταγραφή μία από τις πιο δαπανηρές στην ιστορία του παγκόσμιου football.

Ο 34χρονος άσος θα εισπράττει ετήσιο καθαρό μισθό ύψους 30.000.000 ευρώ, ενώ μόνο για την υπογραφή του θα λάβει έξτρα μπόνους 20.000.000 ευρώ. Παράλληλα, η προμήθεια του μάνατζέρ του για την ολοκλήρωση του deal θα αγγίξει τα 14.000.000 ευρώ.

Πέραν των δεκάδων εκατομμυρίων, οι διοικούντες της Τράμπζονσπορ έταξαν κυριολεκτικά τον «ουρανό με τα άστρα» στον Σαλάχ και την οικογένειά του, συμπεριλαμβάνοντας στο συμβόλαιο όρους που προκαλούν... ίλιγγο.

Συγκεκριμένα θα λάβει τα κλειδιά μιας υπερπολυτελής βίλας στο Ντουμπάι και μία δεύτερη εντυπωσιακή κατοικία στο ειδυλλιακό Ουζουνγκόλ, τον παραθεριστικό παράδεισο δίπλα στη λίμνη στα νότια της Τραπεζούντας. Την ίδια στιγμή, η τουρκική ομάδα προσφέρει τέσσερις ολοκαίνουργιες πολυτελείς BMW που θα παραδοθούν στον πατέρα, τη μητέρα, τον αδερφό και τη σύζυγό του, ενώ αναλαμβάνει και την πλήρη κάλυψη των διδάκτρων σε κορυφαίο ιδιωτικό σχολείο για τα παιδιά του.

Τα μπόνους δεν σταματούν εκεί, καθώς η Τραμπζονσπόρ ανέλαβε να καλύψει ακόμα και τις πιο εξειδικευμένες καθημερινές ανάγκες της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, η ίδια η ομάδα επρόκειτο να καλύψει τη μηνιαία αμοιβή προσωπικού σεφ υψηλής γαστρονομίας (20.000 ευρώ), 10.000 ευρώ μηνιαίως αποκλειστικά για τις περιποιήσεις της συζύγου του σε κομμωτήρια, καθώς και το απίστευτο ποσό των 5.000 ευρώ τον μήνα για χαρτί υγείας!

Η μετακίνηση του «Φαραώ» στην Τραπεζούντα δεν αλλάζει απλώς τις ισορροπίες στο τουρκικό πρωτάθλημα, αλλά γράφει ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε μία από τις πιο τρελές συμφωνίες στα χρονικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.