ΑΕΚ: Τρία χρόνια από τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη - «Δεν έφυγες ποτέ»

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τη μαύρη επέτειο της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στα αιματηρά επεισόδια με τους χούλιγκαν της Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Η οικογένεια της ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του, με την ΠΑΕ, την ΚΑΕ και την Ερασιτεχνική να προβαίνουν σε συγκινητικές αναρτήσεις, τονίζοντας πως ο Μιχάλης δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Η κοινή ανάρτηση ΠΑΕ και Ερασιτεχνικής:

https://www.instagram.com/p/DbwNRAzjHFM/

https://www.instagram.com/p/DbwNQ-SuK9p/

Το μήνυμα της ΚΑΕ: