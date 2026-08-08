ΑΕΚ: Τρία χρόνια από τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη - «Δεν έφυγες ποτέ»
Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν από τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, κατά τη διάρκεια επεισοδίων με τους χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Το κοινό μήνυμα ΠΑΕ και Ερασιτεχνικής. Ποστάρισμα και από την ΚΑΕ
Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τη μαύρη επέτειο της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στα αιματηρά επεισόδια με τους χούλιγκαν της Ντινάμο Ζάγκρεμπ.
Η οικογένεια της ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του, με την ΠΑΕ, την ΚΑΕ και την Ερασιτεχνική να προβαίνουν σε συγκινητικές αναρτήσεις, τονίζοντας πως ο Μιχάλης δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Η κοινή ανάρτηση ΠΑΕ και Ερασιτεχνικής:
Το μήνυμα της ΚΑΕ: