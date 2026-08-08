Ολυμπιακός: Δηλώνει «παρών» για τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν ο Έσε

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, όσον αφορά την συμμετοχή του Σαντιάγκο Έσε στη ρεβάνς κόντρα στη Ναϊμέγκεν (11/08, 20:30).

Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός μέσος, ο οποίος είχε αποκομίσει πρόβλημα στον αστράγαλο στο φιλικό με την Άλκμααρ, έβγαλε μέρος του προγράμματος στην προπόνηση της Παρασκευής (07/08) και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βρίσκεται στην Ολλανδία προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» για πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Μάλιστα, εφόσον ο 24χρονος προπονηθεί σε φουλ ρυθμούς τις επόμενες ημέρες και ξεπεράσει οριστικά τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν, δεν αποκλείεται να πάρει και φανέλα βασικού την Τρίτη το βράδυ στο «Goffertstadion».

Την τελική απόφαση για τη μεσαία γραμμή θα πάρει ο Βάσκος τεχνικός, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι εμπιστεύτηκε το δίδυμο Γκαρθία-Μουζακίτη στα χαφ.