Μάντσεστερ Σίτι: Ενισχύεται με Χερόνιμο Ρούλι

Η Μάντσεστερ Σίτι ενισχύεται στη θέση του γκολκίπερ με έναν παλιό γνώριμο, καθώς ο Ρούλι είχε βρεθεί ξανά προ ετών στο ρόστερ της αγγλικής ομάδας. Χωρίς ωστόσο να καταγράψει ποτέ επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα της. Η μεταγραφή από τη Μαρσέιγ θα κοστίσει περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με τον 34χρονο τερματοφύλακα να προορίζεται για τον ρόλο του δεύτερου γκολκίπερ πίσω από τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Η επιστροφή του Ρούλι στη Μάντσεστερ Σίτι έρχεται σχεδόν μία δεκαετία μετά την πρώτη του παρουσία στον σύλλογο. Οι «πολίτες» είχαν αποκτήσει τον Αργεντινό γκολκίπερ το 2016 από την Ντεπορτίβο Μαλδονάδο, όμως δεν τον κράτησαν στο δυναμικό τους, παραχωρώντας τον άμεσα ως δανεικό στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Έναν χρόνο αργότερα, ο ισπανικός σύλλογος ενεργοποίησε την αγορά του και ο Ρούλι μετακόμισε μόνιμα στη Σαν Σεμπαστιάν, με αποτέλεσμα να φύγει από το Μάντσεστερ χωρίς να έχει αγωνιστεί ούτε σε ένα επίσημο παιχνίδι με τη Σίτι. Ο διεθνής Αργεντινός τερματοφύλακας επιστρέφει πλέον στην Premier League μετά από μία διαδρομή που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, τη Βιγιαρεάλ, τον Άγιαξ και τη Μαρσέιγ, με την οποία αγωνίστηκε την τελευταία διετία.