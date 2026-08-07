Παγκόσμιο Στίβου Κ20: Πανελλήνιο ρεκόρ για τη Δανάη Μπακογιάννη

Η Δανάη Μπακογιάννη συνεχίζει τις εντυπωσιακές επιδόσεις μέσα στο 2026, καθώς σημείωσε το 10ο πανελλήνιο ρεκόρ της χρονιάς. Αυτή τη φορά στα 100 μέτρα εμπόδια της κατηγορίας Κ20.

Η νεαρή αθλήτρια κατέγραψε επίδοση 13.61 στον προκριματικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20 στο Όρεγκον, βελτιώνοντας το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ (13.64), το οποίο είχε πετύχει στον προκριματικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στον Βόλο.

Η Μπακογιάννη τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της, σε μία κούρσα στην οποία μπήκε από την αρχή με στόχο να κυνηγήσει τον καλύτερο δυνατό χρόνο.

Με την επίδοσή της στο Όρεγκον, η Μπακογιάννη κατέλαβε την 23η θέση στη συνολική κατάταξη και πήρε την πρόκριση για τον ημιτελικό του αγωνίσματος.

Θετικό ήταν και το ντεμπούτο της Αλεξάνδρας Τσερνόβα στον προκριματικό της σφυροβολίας. Η 18χρονη αθλήτρια έστειλε τη σφύρα στα 62,41 μέτρα, επίδοση που της έδωσε την πέμπτη θέση στο πρώτο γκρουπ και την όγδοη συνολικά ανάμεσα στις αθλήτριες και των δύο γκρουπ.

Η αθλήτρια του Γιάννη Μπαρλή δεν ξεκίνησε ιδανικά, καθώς η πρώτη της προσπάθεια δεν ήταν έγκυρη και κατέληξε στον κλωβό. Στη δεύτερη βολή, όμως, βρήκε τη συγκέντρωσή της και εξασφάλισε μία σημαντική επίδοση, ενώ στην τρίτη προσπάθεια πλησίασε ακόμη περισσότερο σε μία μεγαλύτερη βολή.

Η Τσερνόβα φτάνει στον τελικό της Κυριακής (9/8) με σημαντικά εφόδια, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει πολύ καλό κύκλο προετοιμασίας στη Σάντα Μπάρμπαρα και μια σειρά δυνατών εμφανίσεων μέσα στη σεζόν.