Δώδεκα συλλήψεις στο ΟΑΚΑ πριν το Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε πως προχώρησε στη σύλληψη 12 ατόμων κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΤΣΣΚΑ 1948.

Δώδεκα συλλήψεις στο ΟΑΚΑ πριν το Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948
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Στη σύλληψη δώδεκα ατόμων ηλικίας 17, 21, 23, 26, 27, 32, 42, 46 και 49 ετών προχώρησαν οι Αρχές, κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου στις 5 Αυγούστου 2026 στο ΟΑΚΑ, μεταξύ του Παναθηναϊκού και ΤΣΣΚΑ 1948.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και το Αστυνομικό Τμήμα ΟΑΚΑ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Ειδικότερα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, στην κατοχή εννέα εκ των κατηγουμένων βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη). Ακόμα, στην κατοχή τριών κατηγορούμενων εντοπίστηκαν δύο λέιζερ και καπνογόνο.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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