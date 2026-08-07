Την Κυριακή το Part 1 της συνέντευξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, δεν μιλάει συχνά. Όταν το κάνει, έχουν ξεχωριστή σημασία τα όσα λέει. Κατά συνέπεια αποκτά ξεχωριστή σημασία η συνέντευξη που παραχώρησε στους «EuroInsiders».

Σύμφωνα με το Promo, το πρώτο μέρος της μεγάλης συνέντευξης, θα προβληθεί την ερχόμενη Κυριακή 9 Αυγούστου.

«Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Euro Insiders Part 1.

Διαθέσιμο στις 9 Αυγούστου, αυτή την Κυριακή.

Πιστέψτε μας, δεν θέλετε να το χάσετε», αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό Promo.