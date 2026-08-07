Κύπελλο Ελλάδας: Το πλήρες πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού

Οι αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026/27.

Κύπελλο Ελλάδας: Το πλήρες πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού
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Η ΕΠΟ έκανε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα της φάσης αυτής. Θα συμμετάσχουν συνολικά 22 ομάδες. Πρόκειται για τις 13 που θα προκύψουν από τον πρώτο προκριματικό γύρο, με εξαίρεση τον ηττημένο του ζευγαριού ΑΟ Τρίκαλα-ΑΕΛ, ο οποίος δεν θα συνεχίσει, καθώς και τις εννέα ομάδες της Super League που δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Τα έντεκα εισιτήρια που θα προκύψουν από τις αναμετρήσεις θα συμπληρώσουν το παζλ της League Phase, όπου έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση οι πέντε εκπρόσωποι της χώρας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea-ΑΟ Τρίκαλα ή ΑΕΛ (17:00, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας)

Αναγέννηση Καρδίτσας-Άρης (18:00, γήπεδο Μακεδονικού Νεάπολης)

Ηρακλής-Βόλος (21:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών)

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος-ΠΑΣ Πύργος (17:00, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου)

Πανσερραϊκός-Πανθρακικός (17:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών)

Λεβαδειακός-Asteras Aktor (17:15, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς)

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου-Πανιώνιος (17:00, «Παντελής Μαγουλάς»)

Νέστος Χρυσούπολης-Απόλλων Καλαμαριάς (17:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης)

Καλαμάτα-Παναιτωλικός (17:15, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, κεκλεισμένων των θυρών)

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου-Μαρκό (17:30, Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)

Ανοιχτή παραμένει η ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης Ζάκυνθος-Κηφισιά, καθώς η ΕΠΟ δεν έχει προχωρήσει ακόμη στον ορισμό της, λόγω προβλήματος με την έδρα της επτανησιακής ομάδας.

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