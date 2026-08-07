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«Όχι» της Μάντσεστερ Σίτι στην πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα για Ρόδρι

Οι Καταλανοί προσέφεραν 45 εκατ. ευρώ, ποσό που φάνηκε ιδιαίτερα χαμηλό στους Άγγλους – Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. 

«Όχι» της Μάντσεστερ Σίτι στην πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα για Ρόδρι
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Ο Ρόδρι συμφώνησε σε όλα με την Μπαρτσελόνα για να επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό των «μπλαουγκράνα». Φυσικά, για να συμβεί αυτό πρέπει να συναινέσει η Μάντσεστερ Σίτι. Με τις διαπραγματεύσεις να μην είναι απλές.

Ο δημοσιογράφος, Μπεν Τζέικομπς, ο οποίος είναι ιδιαίτερα έγκυρος σε τέτοιου είδους πληροφορίες, αποκάλυψε πως ήδη έγινε η πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα προς τους «πολίτες». Την οποία οι Άγγλοι απέρριψαν.

Η προσφορά ήταν για 45.000.000 ευρώ, αλλά η ομάδα του Μάντσεστερ δεν το συζήτησε καν. Σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο, η Σίτι θέλει ένα ποσό περίπου 75 εκατ. ευρώ για να πει το «ναι». Οπότε η απόσταση είναι μεγάλη.

Οι διαπραγματεύσεις είναι δεδομένο πως θα συνεχιστούν, καθώς το σίριαλ του καλοκαιριού δύσκολα θα «κλείσει» τόσο γρήγορα. Μένει να φανεί αν η μεγάλη μετακίνηση, μπορέσει να γίνει πράξη.

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