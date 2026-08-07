· Ολυμπιακός

Ο Μαρινάκης δίνει τα «κλειδιά» στον Μονκαντά για Ολυμπιακό, Νότιγχαμ και Ρίο Άβε

Νέα προσθήκη στον Ολυμπιακό, με τον Ζοφρέ Μονκαντά -που απομακρύνθηκε πρόσφατα από την Μίλαν- να αναλαμβάνει επιτελικό ρόλο για το γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Μαρινάκης δίνει τα «κλειδιά» στον Μονκαντά για Ολυμπιακό, Νότιγχαμ και Ρίο Άβε
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Ο Ζοφρέ Μονκαντά συμφώνησε να αναλάβει βασικό ρόλο στο οργανόγραμμα των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη, λειτουργώντας ως... υπερ-τεχνικός διευθυντής σε Νότιγχαμ Φόρεστ, Ολυμπιακό και Ρίο Άβε.

Ο Γάλλος ξεκίνησε την καριέρα του ως αναλυτής στη Μονακό, ενώ το 2018 ανέλαβε τον ρόλο του αρχισκάουτ στην Μίλαν, για να προαχθεί στη συνέχεια στη θέση του τεχνικού διευθυντή των «ροσονέρι».

Σημειώνεται ότι για τη θέση του Μονκαντά είχε εξεταστεί το προηγούμενο διάστημα η επιστροφή του Αντόνιο Κορδόν στον Ολυμπιακό, ωστόσο η συμφωνία με τον Ισπανό δεν προχώρησε και τα κλειδιά πηγαίνουν στον 40χρονο Γάλλο, οι αρμοδιότητες του οποίου θα αφορούν κυρίως στις μεταγραφές.

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