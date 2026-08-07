Δίκη για το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα: Επιβαρυντική μαρτυρία του φυσιοθεραπευτή

Τι υποστήριξε στο δικαστήριο της Αργεντινής ο άνθρωπος που είχε πρόσβαση στον «Θεό» της μπάλας και τι τον είχε ανησυχήσει.

Δίκη για το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα: Επιβαρυντική μαρτυρία του φυσιοθεραπευτή
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Η δίκη για τα αίτια θανάτου του Ντιέγκου Μαραντόνα, συνεχίζεται στο Σαν Ισίντρο της Αργεντινής. Εκεί, υπήρξε νέα μαρτυρία από τον φυσιοθεραπευτή του «χρυσού αγοριού», η οποία είναι επιβαρυντική για τους ανθρώπους που ήταν επιφορτισμένοι με τη φροντίδα της υγείας του.

Ο Νίκολας Ταφαρέλ, στην κατάθεσή του για το θάνατο του Μαραντόνα στις 25 Νοεμβρίου 2020, υποστήριξε πως δεν τον είχε δει σε καθόλου καλή κατάσταση, αλλά οι γύρω του προσπάθησαν να τον καθησυχάσουν:

«Επισήμανα τα προβλήματα που έβλεπα σε αυτόν, αλλά δεν είδα ούτε συγκεκριμένη δράση ούτε γρήγορη επίλυση. Ήταν πρησμένος, τα πόδια του ήταν πρησμένα… Οι γιατροί μου είπαν να μείνω ήρεμος, ότι αυτά τα πράγματα θα περάσουν. Όταν είσαι νευρικός, τους εμπιστεύεσαι, λες στον εαυτό σου ότι θα περάσουν, ότι όλα θα λυθούν. Αλλά δεν πέρασαν».

Εν συνεχεία υποστήριξε πως ο ίδιος ο Μαραντόνα του είπε: «Δεν θέλω τίποτα, Ταφίτα, αυτό είναι αρκετό».

Μόλις ρώτησε τον Ντιεγκίτο τι ακριβώς εννοεί, έλαβε την εξής απάντηση: «Τίποτα, αυτό είναι αρκετό, τελείωσε».

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