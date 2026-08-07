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Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα και Δημήτρη Ρέτσο

Δύο προσθήκες στους «ερυθρόλευκους» με τον γιο του Τζιοβάνι και την επιστροφή του Δημήτρη Ρέτσου. 

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα και Δημήτρη Ρέτσο
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Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

«Ο Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα στον Ολυμπιακό

Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006 στην Κοριτίμπα, κάνοντας τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα του São Bernardo, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Santos».

«Στον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Ρέτσος

Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Ρέτσου.

Ο Έλληνας αμυντικός γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 2004 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, με την οποία έφτασε μέχρι και την Κ23, πριν αποχωρήσει για την Πολωνία για λογαριασμό της Jagiellonia Bialystok, το καλοκαίρι του 2024.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Asteras B’ AKTOR.

Δημήτρη, καλώς επέστρεψες στον Ολυμπιακό».

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