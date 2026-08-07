Η αντρική περιποίηση έγινε η απαραίτητη τελευταία «στάση» πριν τις διακοπές

Για έναν άντρα, υπήρχε μια εποχή που το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν ένα γρήγορο κούρεμα πριν φύγει για το νησί και... βλέπουμε. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, καθώς το καλοκαίρι δεν ξεκινά έτσι και κλείσεις τη βαλίτσα ή όταν μπεις στο πλοίο, αλλά όταν έχεις κλείσει το τελευταίο ραντεβού για το grooming.

Και αν υπάρχει μία υπηρεσία που έχει εξελιχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή των ημερών πριν από τις διακοπές, αυτή είναι το πεντικιούρ. Όχι, δεν αφορά μόνο την αισθητική, ειδικά όταν πρόκειται να περάσεις δέκα ημέρες με σαγιονάρες, ξυπόλυτος στην παραλία ή να περπατήσεις αμέτρητα χιλιόμετρα σε σοκάκια νησιών, τα περιποιημένα πόδια είναι θέμα άνεσης όσο και εμφάνισης.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Treatwell, το πεντικιούρ κατέγραψε αύξηση 12,7% λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού, αποτελώντας την υπηρεσία με τη μεγαλύτερη άνοδο της περιόδου.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό

Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση beauty κρατήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη από τον Μάιο στον Ιούνιο (+13,75%), δείχνοντας πως οι διακοπές για τους Έλληνες ξεκινούν με λίγη παραπάνω φροντίδα για τον εαυτό τους. Μαζί με το πεντικιούρ, ιδιαίτερα δημοφιλείς παραμένουν οι υπηρεσίες για τα μαλλιά, από ένα απλό φρεσκάρισμα στο κούρεμα μέχρι ανανέωση χρώματος και styling, μέχρι και οι θεραπείες ευεξίας, με τα μασάζ να αποτελούν μία από τις πιο σταθερές επιλογές όσων θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ένταση της πόλης πριν μπουν σε vacation mode.

Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι οι Έλληνες δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Σχεδόν μία στις πέντε κρατήσεις πραγματοποιείται περισσότερο από δύο εβδομάδες πριν από το ραντεβού, αποδεικνύοντας ότι η προσωπική περιποίηση μπήκε πλέον στο ίδιο checklist με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και την κράτηση του ξενοδοχείου. Παράλληλα, σχεδόν οι μισές κρατήσεις γίνονται εκτός ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, ενώ η Κυριακή έχει εξελιχθεί στην αγαπημένη ημέρα για να οργανώσει κανείς το επόμενο ραντεβού του από τον καναπέ του σπιτιού.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο να είναι ότι η προσωπική περιποίηση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια έκτακτη υποχρέωση πριν τις διακοπές, καθώς όλο και περισσότεροι τη συνδέουν με την ευεξία. Ένα χαλαρωτικό μασάζ, μια θεραπεία για το τριχωτό της κεφαλής ή ένα ολοκληρωμένο grooming session αποτελούν πλέον μέρος της συνολικής εμπειρίας των διακοπών και όχι απλώς μια αισθητική παρέμβαση.

Και κάπως έτσι αλλάζει και η αντίληψη γύρω από το grooming

Δεν έχει να κάνει με ματαιοδοξία, αλλά με το να νιώθεις καλύτερα με τον εαυτό και το σώμα σου. Αν άλλωστε αφιερώνεις ώρες για να οργανώσεις το ταξίδι, να διαλέξεις το σωστό ξενοδοχείο ή το ιδανικό beach bar, γιατί να μην αφιερώσεις και μία ώρα στον εαυτό σου πριν ξεκινήσουν όλα;