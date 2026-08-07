Γιαννούλης: «Επιτέλους είμαι εδώ και δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ»

Ο 30χρονος διεθνής αριστερός αμυντικός μοιράστηκε, μέσω του επίσημου καναλιού της ομάδας στο YouTube, όλες τις σκέψεις του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο μέχρι πρότινος άσος της Άουγκσμπουργκ εμφανίστηκε χαρούμενος, ώριμος και αποφασισμένος να δικαιώσει την οικογένεια Σαββίδη που επέμεινε για την επιστροφή του στην Τούμπα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιαννούλης στο PAOK TV:

-Για τα πρώτα συναισθήματά του: «Εδώ και αρκετό καιρό συζητούσαμε για την επιστροφή μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γύρισα και δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσω να παίζω με την ομάδα».

-Για το πώς βίωσε τις καλοκαιρινές διαπραγματεύσεις: «Σίγουρα ήταν μία μεγάλη διαδικασία που απαιτούσε χρόνο, γιατί ήταν μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας, αλλά στο τέλος τα καταφέραμε και είμαι εδώ».

-Για το πόσο διαφορετικός είναι ο ίδιος μετά από 5,5 χρόνια εκτός Ελλάδας: «Είμαι πολύ διαφορετικός. Φέρνω πιο πολλή ηρεμία από ό,τι είχα τότε μέσα στο γήπεδο. Πιο πολλή εμπειρία, πιο καθαρό μυαλό και σίγουρα τα ίδια τρεξίματα με τότε».

-Για το πώς νιώθει που θα έχει πολλούς συμπαίκτες του από την Εθνική στον ΠΑΟΚ: «Νιώθω υπέροχα για αυτό, που είναι πολλοί Έλληνες στα αποδυτήρια. Είναι όλα τα παιδιά φίλοι μου. Οπότε αυτό ήταν έξτρα κίνητρο να έρθω και εγώ στην ομάδα και να πλαισιώσω αυτή την ελληνική παρέα».

-Για τους στόχους του ίδιου και της ομάδας: «Οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Πρωτάθλημα, Κύπελλο, καλή πορεία στην Ευρώπη, να διεκδικήσουμε οτιδήποτε μπορούμε. Θέλω να παίξω στο Champions League με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα έλεγα, όμως, ότι είναι αυτοσκοπός. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι επιτυχίες στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελλο όπως είπα».

-Για την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ και πώς ολοκληρώθηκε: «Επιμονή από όλες τις πλευρές, αυτή ήταν η λέξη-κλειδί. Από τη διοίκηση του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, τη δική μου, οπότε, ναι, θα πω "επιμονή" σαν την πιο κατάλληλη λέξη».

-Κι ένα μήνυμα προς τους φίλους του ΠΑΟΚ: «Επιτέλους είμαι εδώ και δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπροστά σας».