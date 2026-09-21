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Παναθηναϊκός AKTOR: Πότε θα ολοκληρωθεί η αποστολή των καρτών διαρκείας στους κατόχους τους

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για τα 15.000 εισιτήρια διαρκείας ενόψει της έναρξης της σεζόν. 

Παναθηναϊκός AKTOR: Πότε θα ολοκληρωθεί η αποστολή των καρτών διαρκείας στους κατόχους τους
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Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού AKTOR ολοκληρώνεται.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υποδέχεται την Πέμπτη (24/9, 21:15) την Παρί για την πρεμιέρα της EuroLeague, με τη διάθεση εισιτηρίων για το συγκεκριμένο ματς, αλλά κι αυτό κόντρα στη Βιλερμπάν να έχει ήδη ξεκινήσει.

Τα εισιτήρια που βγήκαν στην αγορά είναι πολύ λίγα (λίγο παραπάνω από 3.000), μιας και ο κόσμος του Παναθηναϊκού είχε κάνει ένα ακόμα... ρεκόρ, «εξαφανίζοντας» 15.000 κάρτες διαρκείας που βγήκαν προς διάθεση στο τέλος της περασμένης σεζόν.

Μάλιστα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημέρωσε σήμερα μέσω των social media τους κατόχους που ανησυχούσαν, πως η αποστολή των συγκεκριμένων εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

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