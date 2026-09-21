«Στην Κύπρο η έδρα της Μακάμπι στην Euroleague»

Σημαντικές εξελίξεις προκύπτουν σχετικά με την έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην EuroLeague, καθώς η ισραηλινή ομάδα εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταφέρει στην Κύπρο τα εντός έδρας παιχνίδια της στη διοργάνωση.

Όπως αναφέρει το «CyprusBasket», το θέμα τέθηκε στο περιθώριο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», όπου ο πρόεδρος της Μακάμπι, Σιμόν Μιζράχι, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η συγκεκριμένη επαφή φαίνεται πως αποτέλεσε το έναυσμα για να προχωρήσει το ζήτημα σε πιο επίσημο επίπεδο. Η πλευρά της Μακάμπι εξέφρασε το ενδιαφέρον της να χρησιμοποιήσει την Κύπρο ως βάση για τις εντός έδρας υποχρεώσεις της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η «ομάδα του λαού» δεν έμεινε μόνο στη συζήτηση, αλλά απέστειλε επίσημη επιστολή προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, καταθέτοντας και γραπτώς την πρόθεσή της να φιλοξενεί στην Κύπρο τα παιχνίδια της EuroLeague.

Το αίτημα φέρεται να έχει γίνει δεκτό θετικά από την κυπριακή πλευρά, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν πως η Μακάμπι βρίσκ