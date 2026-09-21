Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάνος Γαβριηλίδης - Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ο Μάνος Γαβριηλίδης.

Συνέδεσε το όνομά του με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θράκης, της οποίας υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος, έχοντας καταστεί ένας από τους μακροβιότερους επικεφαλής Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων στη χώρα.

Η παρουσία του στα διοικητικά του ποδοσφαίρου είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, καθώς από το 1995 έως το 2002 διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης, ενώ από το 2002 βρισκόταν στο τιμόνι της.

Τον Μάρτιο του 2026 είχε επανεκλεγεί για ακόμη μία θητεία, συγκεντρώνοντας το σύνολο των ψήφων των σωματείων που συμμετείχαν στη διαδικασία. Παράλληλα Υπηρέτησε το ελληνικό ποδόσφαιρο και μέσα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, έχοντας διατελέσει μέλος της διοίκησής της και πρώτος αντιπρόεδρος, συμμετέχοντας επί χρόνια σε θεσμικές θέσεις και επιτροπές της Ομοσπονδίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της ΕΠΟ, σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς και παρουσίας του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Μάνου Γαβριηλίδη εξέδωσε και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία:

«Σύσσωμη η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποχαιρετά με θλίψη τον Μάνο Γαβριηλίδη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη ζωή του με το ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από τη μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά του.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην ποδοσφαιρική οικογένεια και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο της Θράκης, το οποίο υπηρέτησε με όλες του τις δυνάμεις και από διαφορετικες θέσεις, με κορυφαία αυτή του Προέδρου της ΕΠΣ για πάνω από δύο δεκαετίες.

Ο Μάνος Γαβριηλίδης είχε ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος της ΕΠΟ και, επίσης, είχε διατελέσει μέλος του Προεδρείου της Ομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και οι εργαζόμενοι της Ομοσπονδίας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».