Αποθέωσε Κωστούλα η Marca: «Ο Babistuta έχει πάρει φόρα»

Με τις... μπάντες έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπράιτον ο Μπάμπης Κωστούλας.

Ο Έλληνας στράικερ, στη δεύτερή του σεζόν με τους «γλάρους» δείχνει πιο ώριμος από ποτέ, έχοντας μέχρι στιγμής 4 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, με αποκορύφωμα την πρόσφατη εμφάνισή του κόντρα στην Πρωταθλήτρια Άρσεναλ.

Ο 19χρονος άσος τράβηξε τα βλέμματα του παγκοσμίου football με τα καμώματά του απέναντι στους «κανονιέρηδες», με την ισπανική «Marca» να τον αποθεώνει με δημοσίευμά της αποκαλώντας τον... Babistuta παρομοιάζοντάς τον φυσικά με τον θρυλικό Γκαμπριέλ Μπατιστούτα.

Στο αφιέρωμά της, η ισπανική εφημερίδα συμπεριέλαβε και μια παλιά δήλωση του πρώην Sporting Director του Ολυμπιακού, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τον Κωστούλα ως «τέρας της φύσης».