Γιοβάνοβιτς: «Να δούμε που βρισκόμαστε απέναντι σε καλές ομάδες και να μείνουμε στην κατηγορία»

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League, έχοντας να αντιμετωπίσει τις Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία.

Ο προπονητής της «γαλανόλευκης», Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παραχώρησε δηλώσεις ενόψει αυτών των αναμετρήσεων, μιλώντας τόσο για τα ματς που έρχονται, όσο και για την ιδιαίτερη συνθήκη της μεγαλύτερης διακοπής φέτος.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για τη League A:

«Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στη πρώτη κατηγορία του Nations League και είναι μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα θα δούμε και που βρισκόμαστε σαν Εθνική Ομάδα, με στόχο να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα δεν είναι πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια».

Για τη μεγαλύτερη διακοπή:

«Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην συνέχεια, τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, μαζί με τα ταξίδια, που περισσότερο θα αναλώσουμε το χρόνο μας όσον αφορά τις αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σκεπτόμενοι ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και τον επόμενο Σεπτέμβριο όταν υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα».

Για την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη:

«Πάντα αυτή η Εθνική Ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα και στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα δύο παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη και είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στην προσπάθεια σε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια όπως είναι τα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία».