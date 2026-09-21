Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για Παρί και Βιλερμπάν – Οι τιμές

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ενημέρωσε το κοινό του πως κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια των πρώτων δύο αγώνων στην Euroleague, απέναντι σε Παρί και Βιλερμπάν και ετοιμάζεται για τα πρώτα sold outs της νέας σεζόν.

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 45 ευρώ:

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες του Σεπτεμβρίου της EuroLeague 2026-2027, απέναντι σε Paris Basketball (24/09, 21.15) και LDLC ASVEL Villeurbanne (30/09, 21.15).

Η νέα σεζόν ξεκινά και το Telekom Center Athens ανοίγει ξανά τις πόρτες του για να υποδεχθεί την πιο δυνατή φωνή της διοργάνωσης: τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το γήπεδο που έχει ταυτιστεί με ιστορικές στιγμές και ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα, καλείται και φέτος να γίνει το σημείο αναφοράς της ευρωπαϊκής μας πορείας.

Η παρουσία σας δεν αποτελεί απλώς στήριξη, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε τον δρόμο προς την κορυφή. Ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, ειδικά όταν η δύναμή του πολλαπλασιάζεται από χιλιάδες φωνές, οι οποίες ενώνονται σε έναν παλμό.

Η εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων διαρκείας από τον περασμένο Απρίλιο, που ήδη αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, είναι η απόδειξη της εμπιστοσύνης σας. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι μπροστά μας. Να ζήσουμε όλοι μαζί μια ακόμα σεζόν γεμάτη sold out σε κάθε ευρωπαϊκό αγώνα στο Telekom Center Athens, με ένα νέο ρόστερ και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR.

Πληροφορίες σχετικά με το Membership 2026/27

Για την αγορά μεμονωμένου εισιτηρίου για τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague 2026/27, είναι απαραίτητη η απόκτηση του Membership της αγωνιστικής περιόδου 2026/27. Με την απόκτησή του, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR αποκτούν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και στο ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης (Loyalty Program) του CLUB 1908, το οποίο θα επιστρέψει σύντομα έπειτα από τη διαδικασία αναβάθμισής του.

Το Membership θα συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΜΚΑ ή αριθμό ταυτότητας/διαβατηριου για αλλοδαπούς φιλάθλους ή Έλληνες του εξωτερικού χωρίς ΑΜΚΑ).

Σημαντικές πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίων:

• Η αγορά των μεμονωμένων εισιτηρίων προσωρινά πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του more.com.

• Επί του παρόντος, διευκρινίζεται ότι είναι εφικτή η αγορά του Membership για κάποιον άλλον/η (ή/και ανήλικο/η), αρκεί να συμπληρωθούν στα αντίστοιχα πεδία, τα μοναδικά στοιχεία του εκάστοτε κατόχου (Ονοματεπώνυμο, Εθνικότητα, ΑΜΚΑ, Έγγραφο Ταυτοποίησης, Αριθμός Ταυτοποίησης, Εmail).

• Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του CLUB1908 και διευκρινίζεται ότι δεν μπορούν να προμηθευτούν μεμονωμένα εισιτήρια, κάνοντας χρήση του Membership που αντιστοιχεί στο εισιτήριο διαρκείας τους.

• Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να προχωρήσει σε αγορά έως και πέντε (5) εισιτηρίων ανά αγώνα, αρκεί οι κάτοχοι αυτών να έχουν προμηθευτεί στα στοιχεία τους το αντίστοιχο Membership.

• Η αγορά των εισιτηρίων στις VIP ζώνες μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά με την ΚΑΕ και μέσω Email στο tickets@paobc.gr και τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν βάσει προτεραιότητας, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

• Οι φίλαθλοι που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ με αμαξίδιο μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΚΑΕ στο tickets@paobc.gr, αποστέλλοντας την απόφαση ΚΕΠΑ και τα στοιχεία συνοδού (Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ). Τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν βάσει προτεραιότητας, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

• Σημειώνεται, ότι η διαδικασία μεταβίβασης τόσο των μεμονωμένων όσο και των εισιτηρίων διαρκείας δε θα είναι ενεργή για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

• Οι πόντοι αγοράς Membership και εισιτηρίων θα προστεθούν στους λογαριασμούς των φιλάθλων με την ενεργοποίηση του προγράμματος επιβράβευσης για τη σεζόν 2026/27. Περισσότερες πληροφορίες για το ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης θα γνωστοποιηθούν μέσω επίσημης ανακοίνωσης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR το προσεχές διάστημα.

Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:

• Μέσω του more.com, λόγω της εν εξελίξει διαδικασίας αναβάθμισης της επίσημης εφαρμογής της ομάδας μας, CLUB 1908.

• Επίσημο σημείο πώλησης είναι μόνο το more.com. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει καμία ευθύνη για εισιτήρια που αγοράζονται από άλλα κανάλια.