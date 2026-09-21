Μονεμβασιώτης: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Ματσάρι, το επόμενο εντός έδρας στο Καυτανζόγλειο»

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στην ΕΡΤ ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ηρακλής, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, με τον ισχυρό άνδρα των «κυανόλευκων» να αναλύει τα ζητήματα που απασχολούν τις τελευταίες ημέρες τον σύλλογο.

Ο διοικητικός ηγέτης του «Γηραιού» μίλησε μεταξύ άλλων για το ραντεβού που είχε με τον Βάλτερ Ματσάρι, για την επιστροφή στο Καυτανζόγλειο και τον καλοκαιρινό σχεδιασμό του ρόστερ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο ιδιοκτήτης του Ηρακλή:

Για την συνάντηση με τον Βάλτερ Ματσάρι: «Όπως όλες αυτές οι συζητήσεις, έτσι κι αυτή πήγε αρκετά καλά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να δοθεί τέτοια έκταση. Βρήκαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, επειδή εγώ είμαι στην Αθήνα».

Για τις δηλώσεις του Ματσάρι μετά το παιχνίδι με τον Άρη: «Έχει αυτή την άποψη και αυτή εξέφρασε. Θέλει χρόνο για να προσαρμοστεί στο πρωτάθλημα. Είναι σφιχτό και πονηρό πρωτάθλημα και εμείς θέλουμε χρόνο για να προσαρμοστούμε στα θέλω του κ. Ματσάρι».

Στις διαφορές που αντιμετωπίζει ο Ιταλός τεχνικός στην Ελλάδα: «Έχει περάσει από δύο μεγάλα πρωταθλήματα, το ιταλικό και το αγγλικό, και ήρθε στην Ελλάδα, που είναι στη θέση Νο12 παγκοσμίως. Οπότε είναι λογικό κάποια πράγματα να του φαίνονται ιδιαίτερα περίεργα και παράξενα».

Για τις μεταγραφές του καλοκαιριού: «Όταν μία ομάδα ανεβαίνει από τη Β’ Εθνική, συνήθως δεν έχει ικανοποιητικό κορμό για να είναι ανταγωνιστική και να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτό το βλέπουμε παντού. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ομάδες είτε να πέφτουν ξανά τον πρώτο χρόνο είτε τον δεύτερο.

Εμείς δεν ήμασταν διατεθειμένοι να πάρουμε ένα τέτοιο ρίσκο. Ο κ. Ματσάρι ήθελε ένα περιορισμένο ρόστερ, όμως γνωρίζαμε ότι είχαμε επτά-οκτώ παίκτες κορμού. Θέλαμε, λοιπόν, να κάνουμε περισσότερες μεταγραφές, γιατί τις περισσότερες φορές από ένα σύνολο μεταγραφών πετυχαίνουν το πολύ πέντε-έξι.

Ο κ. Ματσάρι έχει τώρα την ευκαιρία, γνωρίζοντας την ομάδα και τους παίκτες, στη διακοπή να δουλέψει μαζί τους. Σε δύο μήνες, όταν έρθει ο Δεκέμβριος, αν πράγματι έχει καταλήξει στην αξία των παικτών, θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τον αριθμό του ρόστερ.

Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τον κορυφαίο προπονητή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η θέση του Ηρακλή και η δική μου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Ματσάρι».

Για την επιστροφή του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο: «Θα γίνει στο Καυτανζόγλειο το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Η ομάδα έχει υποφέρει, έγιναν όλα εκτός έδρας. Είμαστε η μόνη ομάδα που ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια που ο Ηρακλής θα ανοίξει το Καυτανζόγλειο. Όλα τα άλλα που ακούτε και διαβάζετε δεν ευσταθούν. Ο Ηρακλής, με δικά του χρήματα, για δεύτερη φορά ανοίγει το Καυτανζόγλειο μέσα στα τελευταία τρία χρόνια. Περιμένουμε μόνο την πιστοποίηση του γηπέδου από τις αρμόδιες αρχές».

Για την διαιτησία: «Στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια είχαμε δύο κακές διαιτησίες. Είχαμε μία ακύρωση καθαρού γκολ και είχαμε και χέρι που δεν δόθηκε στο ματς με τον Άρη. Οι διαιτητές είναι άνθρωποι, κάνουν και λάθη. Κάποιοι, όχι όλοι, προσπαθούν να κάνουν όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά τους».

Για το ακυρωθέν γκολ με τον Ατρόμητο: «Ως Ηρακλής ακούσαμε τις συνομιλίες στο γκολ που μας ακυρώθηκε και φάνηκε από αυτές ότι ο VAR έκανε μεγάλο αγώνα να πείσει τους συναδέλφους ότι η φάση πρέπει να πάει τόσο πίσω για να δώσει την επαφή ακύρωσης του γκολ».

Για την πορεία του Ηρακλή μέχρι στιγμής: «Ο Ηρακλής βασανίστηκε πολλά χρόνια. Επέστρεψε, αλλά δυστυχώς έχει το ντεσαβαντάζ να έρχεται από τη Β’ Εθνική, άρα πρέπει να κάνει μία καινούργια ομάδα.

Η ομάδα έχει παίξει πέντε εκτός έδρας, έχει μαζέψει βαθμούς. Η εικόνα της στο γήπεδο είναι μέτρια, αλλά η ομάδα χρειάζεται χρόνο, όπως και ο προπονητής και οι παίκτες. Οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουμε υπομονή».

Για τους φιλάθλους: «Ο κόσμος του Ηρακλή είναι μοναδικός και αναφέρομαι σε αυτούς που είναι κοντά και ακολουθούν την ομάδα. Είναι ο τρίτος χρόνος στον Ηρακλή, κάνουμε μία δύσκολη προσπάθεια και ο κόσμος αυτός που είπα είναι κοντά. Τον ευχαριστώ ξανά».