Τίτλοι τέλους για τον Νικολά Μπατούμ: Αποσύρθηκε στα 37 του μετά από 18 σεζόν στο NBA

Την απόσυρσή του από τα παρκέ ανακοίνωσε ο Νικολά Μπατούμ, με τον πολύπειρο Γάλλο να κλείνει έναν κύκλο 18 ετών στο NBA, αλλά και επιτυχημένης πορείας με την εθνική του ομάδα.

Δύο χρόνια μετά το «αντίο» του στους «τρικολόρ» με το ασημένιο μετάλλιο στο Παρίσι, ο 37χρονος επέλεξε να αποχαιρετήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο το μπάσκετ.

Ανακοίνωσε την απόφασή του από το γυμναστήριο του Πον-λ’Εβέκ στη Νορμανδία, ανήμερα της επετείου του θανάτου του πατέρα του, Ρισάρ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο γήπεδο όταν ο Νικολά ήταν μόλις τριών ετών.

Ο Μπατούμ αφήνει πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στον μαγικό κόσμο του NBA. Αγωνίστηκε σε 1.205 παιχνίδια κανονικής περιόδου και 76 στα playoffs με τις φανέλες των Τρέιλ Μπλέιζερς, Χόρνετς, Κλίπερς και Σίξερς, μετρώντας κατά μέσο όρο 9,6 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ακόμα πιο ανεξίτηλο είναι το αποτύπωμά του στην εθνική Γαλλίας. Σε 15 χρόνια μέτρησε 177 συμμετοχές και κατέκτησε 7 μετάλλια (χρυσό στο EuroBasket 2013, δύο ασημένια Ολυμπιακά σε Τόκιο και Παρίσι), περισσότερα από κάθε άλλον Γάλλο διεθνή.

Στο αποχαιρετιστήριο βίντεο, το οποίο αφιέρωσε στον γιο του, στάθηκε στις θυσίες και τα όσα έχασε αυτά τα χρόνια, εκφράζοντας την επιθυμία να αφοσιωθεί πλέον στην οικογένειά του, χωρίς πάντως να αποκλείει την ενασχόληση με την προπονητική σε ακαδημίες.