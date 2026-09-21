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«Στη λίστα του ΠΑΟΚ ο Μπρένο Αλμέιδα»

Την περίπτωση του Μπρένο Αλμέιδα της Νέφτσι Μπακού φαίνεται πως εξετάζει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Αζερμπαϊτζάν.

«Στη λίστα του ΠΑΟΚ ο Μπρένο Αλμέιδα»
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Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μπρένο Αλμέιδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ενδιαφέρεται έντονα για τον επιθετικό της Νέφτσι Μπακού.

Ο 26χρονος Βραζιλιάνος πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν στο Αζερμπαϊτζάν, οντάς ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με επτά τέρματα. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Νέφτσι δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, με τα σενάρια να μπλέκουν το όνομά του τόσο με τους «ασπρόμαυρους», όσο και με την Πάφο.

Μάλιστα, ο Αλμέιδα έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην Κύπρο, φορώντας τη φανέλα του Εθνικού Άχνας πριν μετακομίσει στο Αζερμπαϊτζάν.

Το συμβόλαιό του με τη Νέφτσι ολοκληρώνεται το 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία βάσει Transfermarkt ανέρχεται στις 600 χιλιάδες ευρώ.

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