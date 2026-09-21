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Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο LEN Champions League

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού για το ερχόμενο LEN Champions League στο πόλο ανδρών.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο LEN Champions League
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Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο LEN Champions League πόλο ανδρών, με τους «ερυθρόλευκους» να ρίχνονται στη μάχη του Α’ Ομίλου με στόχο την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τις WASPO 98 Ανόβερο, Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι και Σαμπαντέλ. Η κλήρωση θεωρείται ευνοϊκή για τους νταμπλούχους Ελλάδας, οι οποίοι έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι των Πειραιωτών ξεκινά εκτός έδρας στις 6 Οκτωβρίου απέναντι στο Ανόβερο, ενώ η αυλαία της φάσης των ομίλων θα πέσει στις 16 Δεκεμβρίου στη Βαρκελώνη κόντρα στη Σαμπαντέλ.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

  • 1η αγωνιστική (6/10, 21:30): Ανόβερο – Ολυμπιακός
  • 2η αγωνιστική (27/10, 19:30): Ολυμπιακός – Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι
  • 3η αγωνιστική (10/11, 21:30): Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ
  • 4η αγωνιστική (18/11, 19:30): Ολυμπιακός – Ανόβερο
  • 5η αγωνιστική (2/12, 19:30): Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι – Ολυμπιακός
  • 6η αγωνιστική (16/12, 21:30): Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός
https://www.instagram.com/p/DditeEsojdX/
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