Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο LEN Champions League

Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο LEN Champions League πόλο ανδρών, με τους «ερυθρόλευκους» να ρίχνονται στη μάχη του Α’ Ομίλου με στόχο την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τις WASPO 98 Ανόβερο, Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι και Σαμπαντέλ. Η κλήρωση θεωρείται ευνοϊκή για τους νταμπλούχους Ελλάδας, οι οποίοι έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι των Πειραιωτών ξεκινά εκτός έδρας στις 6 Οκτωβρίου απέναντι στο Ανόβερο, ενώ η αυλαία της φάσης των ομίλων θα πέσει στις 16 Δεκεμβρίου στη Βαρκελώνη κόντρα στη Σαμπαντέλ.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

1η αγωνιστική (6/10, 21:30): Ανόβερο – Ολυμπιακός

2η αγωνιστική (27/10, 19:30): Ολυμπιακός – Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι

3η αγωνιστική (10/11, 21:30): Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ

4η αγωνιστική (18/11, 19:30): Ολυμπιακός – Ανόβερο

5η αγωνιστική (2/12, 19:30): Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι – Ολυμπιακός

6η αγωνιστική (16/12, 21:30): Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός