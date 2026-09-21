Αγέραστος! Ο Εμάνουελ Ολισαντέμπε επιστρέφει στη δράση στα 47 του χρόνια

Ο Εμάνουελ Ολισαντέμπε θα παίξει ξανά ποδόσφαιρο!

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πήρε την απρόσμενη απόφαση να ενταχθεί στην Κλοπότοφ-Όσιεκ, σε ηλικία 47 ετών.

Ο Ολισαντέμπε, ο οποίος είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά το 2013 με τη Βέροια, είχε βρεθεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 1997, παίρνοντας μεταγραφή στην Πολόνια Βαρσοβίας.

Ο Νιγηριανός επιθετικός έγινε ηγετική φυσιογνωμία σε ολόκληρο το πολωνικό πρωτάθλημα και, μαζί με την ομάδα της πρωτεύουσας, κατέκτησε το πρωτάθλημα και το εθνικό κύπελλο.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Ολισαντέμπε για την Πολόνια του χάρισαν επίσης την κλήση στην εθνική ομάδα της Πολωνίας, όπου τη βοήθησε σημαντικά να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, σκοράροντας οκτώ γκολ κατά τη διάρκεια της προκριματικής περιόδου.

Σκόραρε επίσης κατά τη διάρκεια του τουρνουά σε μια νίκη με 3-1 επί των Ηνωμένων Πολιτειών, ανεβάζοντας τις συνολικές του εμφανίσεις σε 25, πετυχαίνοντας έντεκα γκολ.

Ο Ολισαντέμπε, που είχε κάνει σημαντική καριέρα στον Παναθηναϊκό, με αποκορύφωμα τα κρίσιμα γκολ που πέτυχε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2004, αποσύρθηκε από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πριν από δεκατρία χρόνια, με τελευταίο σταθμό της καριέρας του την Βέροια.

Ωστόσο, ο 47χρονος αποφάσισε να ενταχθεί στην ερασιτεχνική ομάδα Κλοπότοφ-Όσιεκ.

Ο προαναφερθείς σύλλογος αγωνίζεται κανονικά στον Όμιλο II της κατηγορίας Α της Λέγκνιτσα, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση στον βαθμολογικό πίνακα μετά από πέντε αγωνιστικές.

«Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΕΓΙΝΕ ΓΕΓΟΝΟΣ! Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Εμάνουελ Ολισαντέμπε έγινε ο νέος παίκτης της Κλοπότοφ-Όσιεκ» ανέφερε η ανακοίνωση του συλλόγου.