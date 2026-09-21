Ολυμπιακός: Δεν ταξιδεύει για τα παιχνίδια της Τζαμάικας ο Μπέιλι - Οι «ερυθρόλευκοι» διεθνείς

Την ευκαιρία να δουλέψει για τις επόμενες τρεις εβδομάδες υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και να εγκλιματιστεί στην ομάδα του Ολυμπιακού θα έχει ο Λίον Μπέιλι, αφού ο 29χρονος εξτρέμ δεν θα ταξιδέψει στη Τζαμάικα για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της χώρας του.

Με δική του απόφαση, ο ταχύτατος μεσοεπιθετικός θα προσπαθήσει να ανεβάσει στροφές στου Ρέντη, προκειμένου να είναι κοντά στο 100% με την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος.

Ο Μπέιλι είχε αρχικά συμπεριληφθεί στην προεπιλογή της Τζαμάικας για τα παιχνίδια του CONCACAF, ωστόσο κρίθηκε σοφότερο να μην επιβαρυνθεί.

Ο Μπέιλι, που έχει ήδη καταγράψει δύο συμμετοχές με τους Πειραιώτες, έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό λόγω έντονης κόπωσης στους δικεφάλους.

Έτσι, ο 29χρονος άσος θα δουλέψει εντατικά στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, ώστε να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος στην επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, την ώρα που συνολικά 13 διεθνείς του Ολυμπιακού θα απουσιάζουν με τις εθνικές τους ομάδες.

Οι 13 διεθνείς του Ολυμπιακού: Παναγιώτης Ρέτσος, Μανώλης Σάλιακας, Χρήστος Φίλης (Ελπίδες), Ρέμο Φρόιλερ (Ελβετία), Ρομάν Γιάρεμτσουκ (Ουκρανία), Μάρκους Πέντερσεν (Νορβηγία), Ναΐρ Τικνιζιάν (Αρμενία), Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς (Βοσνία), Μπάλσα Πόποβιτς (Μαυροβούνιο), Γκουστάβο Πουέρτα (Κολομβία), Νταβίντ Κάρμο (Ανγκόλα), Μπρούνο (Νιγηρία), Γκονζάλες (Μεξικό).