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Ο Φρανσίσκο αποθέωσε την κίνηση της Ζαλγκίρις με τον Έβανς

«Η ανθρωπιά εξακολουθεί να υπάρχει», έγραψε χαρακτηριστικά ο γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR. 

Ο Φρανσίσκο αποθέωσε την κίνηση της Ζαλγκίρις με τον Έβανς
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Η Ζαλγκίρις Κάουνας σε μια σπουδαία κίνηση, υπέγραψε τον Κίναν Έβανς. Τον Αμερικανό που λόγω της ατυχίας και των σοβαρών τραυματισμών, δεν μπόρεσε να κάνει την καριέρα που θα ήθελε στον Ολυμπιακό.

Οι Λιθουανοί τον απέκτησαν και τον παραχώρησαν δανεικό για να πάρει παιχνίδια και ρυθμό. Κερδίζοντας αυτοπεποίθηση και ενδυνάμωση, πριν επιστρέψει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο με το καλό.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, αποθέωσε την πρώην ομάδα του για την κίνησή της αυτή. Κάνοντας λόγο για ανθρωπιά που συνεχίζει να υπάρχει.

Χαρακτηριστικά έγραψε στα social media:

«Σε έναν κόσμο όπου οι μπίζνες συχνά έρχονται πρώτες, η σημερινή μέρα αποτέλεσε απόδειξη ότι η ανθρωπιά εξακολουθεί να υπάρχει».

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