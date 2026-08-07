Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε τους Νακάμπα και Τζενεπό

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση για τη μεσαία γραμμή, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μάρβελους Νακάμπα.

Ο 32χρονος διεθνής χαφ από τη Ζιμπάμπουε διαθέτει πλούσια εμπειρία από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Άστον Βίλα, Μπριζ, Φίτεσε και Λούτον, ενώ μετρά 71 συμμετοχές στην Premier League.

Οι Αγρινιώτες ευελπιστούν ότι η ποιότητά του και οι παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο θα ενισχύσουν σημαντικά τον άξονά τους ενόψει της νέας σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Ο Μάρβελους Nακάμπα (Marvelous Nakamba) υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως τον Ιούνιο του 2027. Γεννήθηκε στις 19.01.1994 στη Ζιμπάμπουε και από τη Bantu της χώρας του το 2012 μεταγράφηκε στη Γαλλική Nancy. Συνέχισε την καριέρα του στην Ολλανδία με τη Vitesse και στο Βέλγιο με την Club Brugge. Το 2019 μετακόμισε στη Βρετανία, αγωνιζόμενος σε Aston Villa, Luton και Sheffield Wednesday, καταγράφοντας αυτό το διάστημα 71 συμμετοχές στην Premier League. Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ανδρών της Ζιμπάμπουε.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!»

Λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της απόκτησης του Μάρβελους Νακάμπα, ο Παναιτωλικός προχώρησε και σε δεύτερο μεταγραφικό «χτύπημα».

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος από το Αγρίνιο ανακοίνωσε την απόκτηση για δύο χρόνια του διεθνούς με την εθνική ομάδα του Μάλι, Μούσα Τζενεπό, ο οποίος στη διάρκεια της καριέρας του έχει φορέσει -μεταξύ άλλων- τις φανέλες των Σταντάρ Λιέγης, Σαουθάμπτον και Αντάλιασπορ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός:

«Ο Μούσα Ντζενεπό (Moussa Djenepo) υπέγραψε συμβόλαιο με τον Παναιτωλικό διετούς διάρκειας. Γεννήθηκε στο Μάλι στις 15.06.1998 και άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Yeelen, απ’ την οποία το καλοκαίρι του 2017 μεταγράφηκε στη Standard Liège. Δύο χρόνια μετά αποκτήθηκε από τη Southampton και το 2023 επέστρεψε στην ομάδα του Βελγίου. Ακολούθησε ο δανεισμός του στην Antalyaspor, ενώ το καλοκαίρι του 2025 παραχωρήθηκε στην Esteghlal του Ιράν απ’ την οποία αποχώρησε πρόσφατα. Έχει περισσότερες από 220 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες, ενώ είναι διεθνής (35 συμμετοχές) με την Εθνική Μάλι.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!»