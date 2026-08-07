ΑΕΚ - ΟΦΗ: Ολοταχώς προς sold out ο τελικός του Super Cup - Πόσα εισιτήρια απομένουν
Λιγότερα από 5.000 εισιτήρια απομένουν για το sold στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, που θα παιχτεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν.
Πολύ πιθανό το sold out στη μάχη της πρωταθλήτριας Ελλάδας ΑΕΚ και του Κυπελλούχου ΟΦΗ, την Τετάρτη 12 Αυγούστου (20:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί πάνω από 15.000 εισιτήρια κι απομένουν περίπου 5.000 ακόμα για να εξαντληθούν τα 20.700 που είχαν βγει σε κυκλοφορία.