ΑΕΚ - ΟΦΗ: Ολοταχώς προς sold out ο τελικός του Super Cup - Πόσα εισιτήρια απομένουν

Λιγότερα από 5.000 εισιτήρια απομένουν για το sold στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, που θα παιχτεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν.

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Ολοταχώς προς sold out ο τελικός του Super Cup - Πόσα εισιτήρια απομένουν
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Πολύ πιθανό το sold out στη μάχη της πρωταθλήτριας Ελλάδας ΑΕΚ και του Κυπελλούχου ΟΦΗ, την Τετάρτη 12 Αυγούστου (20:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί πάνω από 15.000 εισιτήρια κι απομένουν περίπου 5.000 ακόμα για να εξαντληθούν τα 20.700 που είχαν βγει σε κυκλοφορία.

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