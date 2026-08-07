Μαρία Σάκκαρη: Πότε και πού θα δείτε τη μάχη με την Γκοφ για τον 3ο γύρο του Τορόντο

Με την Κόκο Γκοφ θα αναμετρηθεί στο τουρνουά του Τορόντο η Μαρία Σάκκαρη.

Μαρία Σάκκαρη: Πότε και πού θα δείτε τη μάχη με την Γκοφ για τον 3ο γύρο του Τορόντο
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Ιδανικό ξεκίνημα για τη Μαρία Σάκκαρη στο 1000άρι τουρνουά του Τορόντο, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Ζεϊνέπ Σονμέζ με 2-0 σετ και προκρίθηκε στη φάση των «32».

Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα για την 30χρονη όμως, καθώς στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ, με στόχο να κάνει την ανατροπή και να προκριθεί εκείνη στις «16» της διοργάνωσης. Η Αμερικανίδα είναι Νο4 στο ταμπλό και θα συναντήσει τη Σάκκαρη για 12η φορά στο κορτ.

Η Γκοφ έχει το προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις με 6-5 νίκες, κάτι που η Ελληνίδα τενίστρια θα προσπαθήσει να αλλάξει στο Τορόντο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της διοργάνωσης, ο αγώνας τους θα αρχίσει στις 02:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/8) και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 6 HD. Προηγείται το παιχνίδι της Αν Λι με την Ελένα Ριμπάκινα που ξεκινάει στις 19:30 και στη συνέχεια, μετά τις 21:30 αναμένεται να ξεκινήσει το ματς της Μίρα Αντρέεβα με την Λέιλα Άνι Φερνάντεζ.

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