Παγκόσμιο Κ20: Στη 10η θέση η Σαμολαδά, τελικός για Λιτσαρδόπουλο

Η 19χρονη αθλήτρια δεν είχε την ενέργεια που ήθελε, παρ’ όλα αυτά έχει κάθε λόγο να νιώθει ικανοποιημένη από την παρουσία της στη διοργάνωση, καθώς βρέθηκε ανάμεσα στις κορυφαίες με νέο ατομικό ρεκόρ. Η Σαμόλαδα είχε ακόμη έγκυρες βολές στα 50,12 μ. και 50,11 μέτρα.

Η Κύπρος πανηγύρισε το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση με τη Μαρίνα Χατζηκώστα, που ήταν τρίτη στο δίσκο με 54,88 μέτρα. Νικήτρια του αγώνα ήταν η Κινέζα Γιουξίν Σου με 61,06 μ. στην έκτη της βολή και δεύτερη η Αμερικανίδα Γιασλίν Μάσει με 58,41 μ. Μάλιστα, για χάρη της άλλαξε το πρόγραμμα των αγώνων, προκειμένου να προλάβει να αγωνιστεί και στον τελικό της σφαιροβολίας.

Πολύ καλό αγώνα πραγματοποίησε ο Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος, που θα είναι στον τελικό του αγωνίσματος το μεσημέρι της Κυριακής. Ο νεαρός έκανε καθαρά άλματα από τα 4,60 μ. μέχρι τα 5,10 μ. και εξασφάλισε θέση ανάμεσα στους 12 καλύτερους. Στη συνέχεια είχε τρία αρκετά καλά άκυρα στα 5,25 μέτρα. Το ρεκόρ του αθλητή είναι 5,12 μ., το οποίο θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει στον τελικό.