Ο Φορλάν νέος προπονητής της Ουρουγουάης

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ουρουγουάης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ντιέγκο Φορλάν, επισημοποιώντας μια εξέλιξη που είχε ουσιαστικά δρομολογηθεί εδώ και περίπου έναν μήνα.

Ο άλλοτε σπουδαίος επιθετικός επιστρέφει στην εθνική ομάδα από νέο πόστο, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία μετά την αποχώρηση του Μαρσέλο Μπιέλσα, ο οποίος πλήρωσε το τίμημα για την απογοητευτική παρουσία της Ουρουγουάης στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η AUF ανακοίνωσε την πρόσληψη μέσω των social media, κάνοντας λόγο για «επιστροφή στο σπίτι» και «επιστροφή του θρύλου».

Οι δύο πλευρές φέρεται να έχουν συμφωνήσει αρχικά μέχρι τον Μάρτιο, καθώς στο τέλος του 2026 είναι προγραμματισμένες οι αρχαιρεσίες στην Ομοσπονδία. Ως εκ τούτου, ο 47χρονος τεχνικός αναμένεται να καθοδηγήσει την «Σελέστε» στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και φιλικές αναμετρήσεις μέχρι τον Μάρτιο.

Ο Φορλάν θα έχει παράλληλα την ευθύνη και της εθνικής U20 της Ουρουγουάης. Μέχρι σήμερα, έχει εργαστεί ως προπονητής σε Πενιαρόλ και Ατένας, με την ανάληψη της εθνικής ομάδας να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας.