Εθνική Ελλάδας: Οι ευχές του Μάκη Γκαγκάτση – «Είμαστε δίπλα σας»

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας είναι στο Βελιγράδι. Εκεί όπου την Πέμπτη (24/9) θα αντιμετωπίσει τη Σερβία για το Nations League. Μαζί της είναι και ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ δείπνησε με την ομάδα και ευχήθηκε σε όλους, λέγοντας:

«Καλή αρχή εύχομαι σε όλους. Να ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα σε εσάς και τον προπονητή και σας στηρίζουμε. Εσείς νικήσατε μέσα στο Γουέμπλεΐ, εσείς φέρατε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία και εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας».