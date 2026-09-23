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Πρωτέας Βούλας - Ελιτζούρ Ράμλα 44-77: Βαριά ήττα στα προκριματικά του EuroCup γυναικών

Ο Πρωτέας Βούλας ηττήθηκε με 77-44 από την Ελιτζούρ Ράμλα στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προκριματικά του EuroCup γυναικών.

Πρωτέας Βούλας - Ελιτζούρ Ράμλα 44-77: Βαριά ήττα στα προκριματικά του EuroCup γυναικών
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Ο Πρωτέας Βούλας δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί την ισχυρή Ελιτζούρ Ράμλα, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 77-44 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προκριματικά του EuroCup γυναικών, στο «Σοφία Μπεφόν» του Παλαιού Φαλήρου.

Οι φιλοξενούμενες μπήκαν δυνατά από το ξεκίνημα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +15 (25-10), ενώ στο ημίχρονο η διαφορά είχε εκτοξευτεί στους 25 πόντους (47-22). Στο δεύτερο μέρος η εικόνα δεν άλλαξε, με την ισραηλινή ομάδα να διατηρεί με άνεση το προβάδισμά της μέχρι το τελικό 77-44.

Για τον Πρωτέα Βούλας ξεχώρισε η Μια Πέρι με 12 πόντους και 3 ριμπάουντ. Από την πλευρά της Ελιτζούρ Ράμλα, πέντε παίκτριες ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων, με τη Ράμπερ να έχει 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου, ξανά επί ελληνικού εδάφους, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ.

Τα δεκάλεπτα: 10-25, 22-47, 36-62, 46-79.

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