· Παρί Σεν Ζερμέν

Ασχράφ Χακίμι: Απορρίφθηκε η προσφυγή του, σε δίκη για την κατηγορία του βιασμού

Ο Ασχράφ Χακίμι θα οδηγηθεί σε δίκη στη Γαλλία για την κατηγορία του βιασμού, καθώς απορρίφθηκε η προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Ασχράφ Χακίμι: Απορρίφθηκε η προσφυγή του, σε δίκη για την κατηγορία του βιασμού
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Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε την προσφυγή του Ασχράφ Χακίμι, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν να παραπεμφθεί οριστικά σε δίκη για την κατηγορία του βιασμού.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία για περιστατικό που φέρεται να συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023. Ο Μαροκινός διεθνής αρνείται την κατηγορία, ενώ πλέον αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία της δίκης.

Η απόφαση του Cour de cassation δεν συνιστά κρίση επί της ενοχής του Χακίμι, ο οποίος τεκμαίρεται αθώος. Η ουσία της υπόθεσης θα εξεταστεί ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου.

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