Ασχράφ Χακίμι: Απορρίφθηκε η προσφυγή του, σε δίκη για την κατηγορία του βιασμού
Ο Ασχράφ Χακίμι θα οδηγηθεί σε δίκη στη Γαλλία για την κατηγορία του βιασμού, καθώς απορρίφθηκε η προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε την προσφυγή του Ασχράφ Χακίμι, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν να παραπεμφθεί οριστικά σε δίκη για την κατηγορία του βιασμού.
Η υπόθεση αφορά καταγγελία για περιστατικό που φέρεται να συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023. Ο Μαροκινός διεθνής αρνείται την κατηγορία, ενώ πλέον αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία της δίκης.
Η απόφαση του Cour de cassation δεν συνιστά κρίση επί της ενοχής του Χακίμι, ο οποίος τεκμαίρεται αθώος. Η ουσία της υπόθεσης θα εξεταστεί ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου.