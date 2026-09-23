Ασχράφ Χακίμι: Απορρίφθηκε η προσφυγή του, σε δίκη για την κατηγορία του βιασμού

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε την προσφυγή του Ασχράφ Χακίμι, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν να παραπεμφθεί οριστικά σε δίκη για την κατηγορία του βιασμού.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία για περιστατικό που φέρεται να συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023. Ο Μαροκινός διεθνής αρνείται την κατηγορία, ενώ πλέον αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία της δίκης.

Η απόφαση του Cour de cassation δεν συνιστά κρίση επί της ενοχής του Χακίμι, ο οποίος τεκμαίρεται αθώος. Η ουσία της υπόθεσης θα εξεταστεί ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου.