Άλεξ Λεν: Παρελθόν από τη Μπασκόνια λίγες ημέρες μετά την απόκτησή του

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Άλεξ Λεν, μόλις εννέα ημέρες μετά την απόκτησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 33χρονος Ουκρανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την ομάδα της Βιτόρια, όμως ένας τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί τους τελευταίους μήνες οδήγησε τις δύο πλευρές στη διακοπή της συνεργασίας τους.

Η ανακοίνωση:

«Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές του εξετάσεις κατά την άφιξή του στη Βιτόρια-Γκαστέιζ, ο Ουκρανός παίκτης ολοκλήρωσε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Ωστόσο, μετά την προπόνηση, ένιωσε κάποια ενόχληση στο πόδι του, που σχετίζεται με μια περιοχή που είχε ήδη αντιμετωπιστεί κατά την προηγούμενη σεζόν.

Δεδομένης της φύσης και του χρονισμού της ενόχλησης, ο σύλλογος και ο Άλεξ Λεν αποφάσισαν να συμβουλευτούν άλλους ιατρικούς εμπειρογνώμονες για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Αυτές οι διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Παρόλο που δεν υπάρχουν ενδείξεις για νέο τραυματισμό, η Σάσκι Μπασκόνια και ο Άλεξ Λεν συμφώνησαν ότι, δεδομένων των συνθηκών και της τρέχουσας φάσης της σεζόν, είναι προς το συμφέρον και των δύο μερών να τερματίσουν αμοιβαία το συμβόλαιό τους. Αυτό θα δώσει στον Άλεξ Λεν τον απαραίτητο χρόνο για να αντιμετωπίσει την ενόχληση και να προετοιμαστεί για το μέλλον του.

Ο Άλεξ Λεν επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στον σύλλογο σε όλη αυτή τη διαδικασία: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μπασκόνια, το προσωπικό της, τους παίκτες της και τους οπαδούς της για τον επαγγελματισμό και την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια του σύντομου χρονικού διαστήματος που πέρασα με τον οργανισμό. Τους εύχομαι καλή τύχη αυτή τη σεζόν».

Από την Σάσκι Μπασκόνια του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο μέλλον του».