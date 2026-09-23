Ρέτσος: «Είναι τεράστιο πράγμα να παίζεις για την Εθνική, έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League απέναντι στη Σερβία, τονίζοντας πως η ομάδα θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και να επιστρέψει σε μεγάλη διοργάνωση.

Ο διεθνής αμυντικός στάθηκε στη σημασία ενός θετικού αποτελέσματος στην πρεμιέρα, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα γνωρίζει το πλάνο της και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα δύσκολη αντίπαλο.

Οι δηλώσεις του Ρέτσου:

«Οσον αφορά το τακτικό πλάνο θα το δούμε αύριο, δεν θα πω κάτι άλλο. Γνωρίζουμε το πλάνο μας. Θέλουμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο στο ματς. Για εμένα να ξεκινήσεις με νίκη είναι πολύ σημαντικό. Αναμένουμε αύριο να είμαστε έτοιμη κόντρα σε μια πολύ δύσκολη ομάδα.

Γνωρίζουμε τον Γιόβιτς και τον Ζίβκοβιτς, διαφορετικό είναι όταν παίζεις στην Εθνική. Γνωρίζουν κι αυτοί εμάς. Πιστεύω θα είναι ένα όμορφο ματς για τον κόσμο.

Προφανώς τα πολλά ματς με το νέο φορμάτ είναι πρωτόγνωρο για εμάς. Θα παίξουμε τέσσερα ματς αντίπαλοι με άλλες ομάδες. Κοιτάμε πρώτα το ματς με την Σερβία και μετά τα υπόλοιπα ματς.

Γενικά να παίζεις για την Εθνική από μόνο του είναι τεράστιο πράγμα. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Παίζουμε κόντρα σε δύσκολες ομάδες. Είναι νωρίς ακόμη. Κοιτάμε πρώτα το πρώτο ματς. Ξέρουμε ως ομάδα πως δεν τα καταφέραμε στην προηγούμενη διοργάνωση, αλλά πρώτα από όλους απογοητευτήκαμε εμείς. Θέλουμε να κάνουμε restart και να ξεκινήσουμε από αύριο.

Έχει και θετικά και αρνητικά όταν παίζεις στην έδρα σου. Έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Θεωρώ πως η Εθνική έχει από τα πιο ποιοτικά ρόστερ, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, είναι η στιγμή να το αποδείξουμε και να τα καταφέρουμε».