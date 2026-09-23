· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αθήνα ο Κέντρικ Ναν, μετρά αντίστροφα για την επιστροφή

Ο Αμερικανός είναι στην Ελλάδα πλέον και θα συνεχίσει εδώ την αποθεραπεία του, με τη μέρα που θα μπει στις προπονήσεις να μην είναι μακριά. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αθήνα ο Κέντρικ Ναν, μετρά αντίστροφα για την επιστροφή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Κέντρικ Ναν. Ο κορυφαίος σκόρερ της EuroLeague, μία μέρα πριν το τζάμπολ της διοργάνωσης, επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Με την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους να έχει μπει για τα καλά στην τελική της ευθεία.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται το βράδυ της Πέμπτης (24/9) να είναι παρών στο Telekom Center Athens, για να παρακολουθήσει την προσπάθεια των συμπαικτών του, στο ματς της πρεμιέρας με την Παρί.

Ο Ναν ήταν έτοιμος να ταξιδέψει για την Αθήνα και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR στα μέσα Αυγούστου, όταν στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος. Υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο και αποφασίστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση στις ΗΠΑ.

Μέχρι να βγάλει τα ράμματα και να είναι σε θέση να ταξιδέψει για την Ελλάδα, πέρασαν αρκετές εβδομάδες. Ο σούπερ σταρ των «πράσινων» έκανε την αποθεραπεία του στο Μαϊάμι, σε απόλυτη συνεργασία με το ιατρικό τιμ του «τριφυλλιού».

Πλέον, έχει αρχίσει ήδη να δουλεύει ατομικά και η στιγμή που θα μπει στις προπονήσεις δεν είναι μακριά. Καθώς η αποθεραπεία του κύλησε εξαιρετικά και ο ίδιος δεν βλέπει την ώρα να ενσωματωθεί ξανά στο γκρουπ, υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αυτή τη φορά.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:47 NBA

Οι Μπακς εξετάζουν την περίπτωση του Τζέιλεν Ντούρεν

21:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

Live streaming: Παναθηναϊκός - Εμλάκ Κονούτ

21:14 EUROLEAGUE

Χουάντσο: «Είμαι ενθουσιασμένος, νέα εποχή – Θέλουμε τους φιλάθλους να κερδίζουμε μαζί»

21:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ασχράφ Χακίμι: Απορρίφθηκε η προσφυγή του, σε δίκη για την κατηγορία του βιασμού

20:57 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αθήνα ο Κέντρικ Ναν, μετρά αντίστροφα για την επιστροφή

20:49 EUROLEAGUE

Άλεξ Λεν: Παρελθόν από τη Μπασκόνια λίγες ημέρες μετά την απόκτησή του

20:35 NBA

Λόνζο Μπολ: «False alarm» η απόσυρσή του από το NBA - «Αποσύρθηκα; Αυτή είναι είδηση για εμένα»

20:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι θα παλέψουμε μόνο με τη Σερβία»

20:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Πλήθος κόσμου στην ανοιχτή προπόνηση (Photos)

20:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρέτσος: «Είναι τεράστιο πράγμα να παίζεις για την Εθνική, έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας»

19:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τάντιτς: «Ο Παούνοβιτς επηρέασε την απόφασή μου να επιστρέψω, μπορούμε να πετύχουμε όμορφα πράγματα»

19:39 NBA

Λόνζο Μπολ: Αποσύρεται από τη δράση σε ηλικία 28 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας