Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αθήνα ο Κέντρικ Ναν, μετρά αντίστροφα για την επιστροφή

Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Κέντρικ Ναν. Ο κορυφαίος σκόρερ της EuroLeague, μία μέρα πριν το τζάμπολ της διοργάνωσης, επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Με την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους να έχει μπει για τα καλά στην τελική της ευθεία.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται το βράδυ της Πέμπτης (24/9) να είναι παρών στο Telekom Center Athens, για να παρακολουθήσει την προσπάθεια των συμπαικτών του, στο ματς της πρεμιέρας με την Παρί.

Ο Ναν ήταν έτοιμος να ταξιδέψει για την Αθήνα και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR στα μέσα Αυγούστου, όταν στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος. Υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο και αποφασίστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση στις ΗΠΑ.

Μέχρι να βγάλει τα ράμματα και να είναι σε θέση να ταξιδέψει για την Ελλάδα, πέρασαν αρκετές εβδομάδες. Ο σούπερ σταρ των «πράσινων» έκανε την αποθεραπεία του στο Μαϊάμι, σε απόλυτη συνεργασία με το ιατρικό τιμ του «τριφυλλιού».

Πλέον, έχει αρχίσει ήδη να δουλεύει ατομικά και η στιγμή που θα μπει στις προπονήσεις δεν είναι μακριά. Καθώς η αποθεραπεία του κύλησε εξαιρετικά και ο ίδιος δεν βλέπει την ώρα να ενσωματωθεί ξανά στο γκρουπ, υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αυτή τη φορά.