Οι Μπακς εξετάζουν την περίπτωση του Τζέιλεν Ντούρεν

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν ξεκινήσει τον σχεδιασμό τους για τη νέα εποχή της ομάδας, μετά την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, και αναζητούν λύσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ρόστερ τους.

Σύμφωνα με το «The Athletic», μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι των Μπακς είναι αυτή του Τζέιλεν Ντούρεν. Ο 22χρονος σέντερ των Ντιτρόιτ Πίστονς φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Μιλγουόκι, καθώς αποτελεί έναν από τους νεαρούς ψηλούς που μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στοιχεία στη ρακέτα.

Όπως αναφέρει ο Εβάν Σιντέρι, ένα πιθανό πακέτο ανταλλαγής θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον Μάιλς Τέρνερ. Ο έμπειρος σέντερ έχει συμβόλαιο με τους Μπακς έως και τη σεζόν 2028-29, ενώ για τη φετινή σεζόν προβλέπεται να εισπράξει περίπου 26,6 εκατομμύρια δολάρια. Από την άλλη πλευρά, ο Ντούρεν δεν έχει καταλήξει ακόμη σε συμφωνία με τους Πίστονς για την υπογραφή νέου συμβολαίου.