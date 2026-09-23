Λόνζο Μπολ: «False alarm» η απόσυρσή του από το NBA - «Αποσύρθηκα; Αυτή είναι είδηση για εμένα»

Ο Λόνζο Μπολ ξεκαθάρισε πως δεν έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από το NBA, βάζοντας τέλος στα δημοσιεύματα που προέκυψαν μετά τις δηλώσεις του σε podcast.

Λόνζο Μπολ: «False alarm» η απόσυρσή του από το NBA - «Αποσύρθηκα; Αυτή είναι είδηση για εμένα»
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Ο Λόνζο Μπολ διευκρίνισε πως δεν έχει ανακοινώσει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, μετά την παρερμηνεία δηλώσεών του σε podcast που προκάλεσε δημοσιεύματα στις ΗΠΑ.

Ο 28χρονος γκαρντ ανέφερε πως αισθάνεται ότι έχει δώσει τα πάντα στο μπάσκετ και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα εννέα χρόνια παρουσίας του στο NBA. Ωστόσο, με ανάρτησή του στο «X» ξεκαθάρισε πως συνεχίζει να περιμένει πρόταση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αποσύρθηκα; Αυτή είναι είδηση για εμένα, γιατί ακόμα περιμένω κάποιο τηλεφώνημα. Είναι μεγάλη η σεζόν στο NBA».

Έτσι, ο Μπολ έβαλε τέλος στη φημολογία περί απόσυρσης, με τον ίδιο να παραμένει διαθέσιμος για την επόμενη σεζόν. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

«Αποσύρθηκα; Αυτή είναι είδηση για εμένα γιατί ακόμα περιμένω κάποιο τηλεφώνημα. Είναι μεγάλη η σεζόν στο NBA», ανέφερε ο Μπολ.

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