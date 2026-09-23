· Παναθηναϊκός

Χουάντσο: «Είμαι ενθουσιασμένος, νέα εποχή – Θέλουμε τους φιλάθλους να κερδίζουμε μαζί»

Οι δηλώσεις του Ισπανού φόργουορντ στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για τη νέα σεζόν που αρχίζει και τις αλλαγές στην ομάδα. 

Χουάντσο: «Είμαι ενθουσιασμένος, νέα εποχή – Θέλουμε τους φιλάθλους να κερδίζουμε μαζί»
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Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ετοιμάζεται για την τέταρτη σεζόν του στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Ισπανός είναι πλέον «παλιός» στην ομάδα και έτσι μία μέρα πριν το τζάμπολ της EuroLeague, έκανε δηλώσεις στους λογαριασμούς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μιλώντας με ενθουσιασμό για όσα θα ακολουθήσουν.

Αναλυτικά:

Για την προετοιμασία και το ξεκίνημα με την Παρί: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Νέα ομάδα, νέος προπονητής, όλα νέα. Νέα εποχή. Πρέπει να προσαρμοστούμε γιατί θα είναι όλα εντελώς διαφορετικά. Όμως, τα νέα παιδιά έκαναν μια πολύ καλή προετοιμασία. Προσαρμόστηκαν στο σύστημα και τον προπονητή. Θα παίξουμε και θα παλέψουμε ως ομάδα».

Για το τι βλέπει διαφορετικό φέτος: «Οι στόχοι είναι οι κοινοί. Έχουμε τους ίδιους στόχους κάθε σεζόν: να τα κερδίσουμε όλα. Διαφορετικές παρέες, διαφορετικοί συμπαίκτες, αλλά πραγματικά μεγάλη δίψα να κερδίσουμε τους τίτλους. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία».

Για τις πρώτες εβδομάδες δουλειάς με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Είναι απαιτητικές, δουλεύουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος. Θέλει οι παίκτες να σκέφτονται και να κατανοούν το σύστημα, να παίζουν μπάσκετ, να αγωνίζονται ως ομάδα. Υπάρχουν πολλά καινούργια πράγματα, θα πάρει χρόνο, αλλά είναι πολύ καλά».

Για το αν ανυπομονεί να δει τον κόσμο στο «σπίτι» του «τριφυλλιού»: «Φυσικά. Αυτό είναι το πιο συναρπαστικό κομμάτι της σεζόν, να δούμε τους πάντες στο γήπεδο και να κάνουμε την έδρα μας την καλύτερη δύναμη για εμάς. Όπως πάντα, θέλουμε τους φιλάθλους μας να μας στηρίζουν, ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε όλοι μαζί».

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